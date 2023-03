Vigasio, verdetto dolceamaro: vittoria ritrovata in campionato, ma fuori dalla Coppa

Squadra in casa

Squadra in casa Schio

Dopo la sconfitta nell'ultimo turno ad Altavilla, il Vigasio ha subito ritrovato la vittoria in campionato.

Con le reti siglate da Micchi e Landini, infatti, la squadra di mister Damini ha superato 0 a 2 lo Schio nella trasferta del match valido per il recupero della 24^ giornata del girone A di Eccellenza, salendo così a quota 39 punti e all'ottavo posto in classifica.

Contestualmente, tuttavia, la formazione biancazzurra ha appreso l'amara notizia dell'esclusione dalla fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti per effetto della vittoria del Lavis con il Brian Lignano (2-0) nell'ultima gara del triangolare tra le vincenti delle fasi regionali di Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia.

In graduatoria Lavis e Vigasio hanno infatti chiuso alla pari con 4 punti, con la compagine trentina che ha però ottenuto l'accesso ai quarti di finale della competizione grazie alla miglior differenza reti (+2) rispetto a quella veronese (+1), che ha dunque perso definitivamente la possibilità di salire in Serie D attraverso la via della Coppa.