Eccellenza, risultati e marcatori della 27^ giornata di campionato

Dopo aver disputato gli incontri validi per la 26^ giornata, le squadre di Eccellenza sono scese di nuovo in campo in occasione del 27^ turno di campionato.

Le formazioni veronesi si sono date ancora una volta battaglia negli incontri in programma per il girone A. Se all'Academy Plateola basta il rigore di Episcopo per superare il Valgatara (1-0), al Camisano è sufficiente il sigillo di Volpato per aggiudicarsi il derby contro lo Schio (1-0). Pareggio a reti bianche nella sfida salvezza tra Garda e Castelnuovo (0-0), mentre il Montorio rifila un poker al Pescantina Settimo: nel 4 a 0 finale, a segno Antolini, Vesentini, N'Ze e Tomè. ll Mestrino Rubano sgambetta l'Ambrosiana, vincendo 2 a 0 grazie a Topao e Nalesso. Il Pozzonovo conquista tre punti vitali contro la Belfiorese, imponendosi 3 a 2 al termine di una disputa combattuta. Molto equilibrio e tanti rimpianti per il Vigasio nella sfida persa con l'Unione La Rocca Altavilla: i biancazzurri, forse un po' stanchi dopo gli impegni di Coppa, si fanno rimontare nella ripresa dopo il duplice vantaggio firmato Landini e Zanetti (su rigore): Mattioli, Tonani e Ballarini ribaltano il match nella ripresa (3-2). Di misura anche la Virtus Cornedo sull'Albignasego (2-1); chiude la serie l'1 a 1 tra Union Eurocassola e Bassano.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 27^ giornata di Eccellenza:

