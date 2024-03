Il Verona tiene testa al Milan, ma perde in casa 3-1

Il Verona cade in casa 3-1 contro il Milan dopo una buona prova. I ragazzi di Baroni tengono testa ai rossoneri quasi per tutta la gara, ma sul finale si devono arrendere. In cronaca.

Al 15' Bennacer prova uno scavetto a sorprendere la difesa, ma la palla si perde sul fondo. Un minuto dopo Centonze mette il cross dalla destra, ma la difesa rossonera respinge. Al 17' ci prova Noslin, ma Maignan para tranquillamente. Al 20' su corner di Pulisic, Kalulu spizza di testa verso il secondo palo dove Okafor gira di prima intenzione con il destro: grande parata di Montipò che toglie la palla da sotto la traversa. Al 23' Pulisic entra in area e scarica un destro che si stampa sulla traversa. Sessanta secondi dopo nuovo tentativo di Pulisic, questa volta con un tiro a giro che esce di pochissimo. Al 27' conclusione in diagonale di Noslin, palla fuori non di molto. Al 37' Pulisic serve Okafor che prova la botta con il destro, ma la palla finisce fuori. Due minuti dopo ancora Okafor, servito sulla corsa da Hernandez, spara alto da buona posizione. Al 41' tentativo di Reijnders che calcia di prima intenzione, ma manda sopra la traversa. Al 44' Milan in vantaggio: scatto sulla corsia di Theo Hernandez che prova un cross che viene rimpallato, la palla torna tra i suoi piedi e con il mancino mette dentro. Il terzino del Milan viene ammonito per una esultanza ritenuta provocatoria e diffidato salterà la prossima sfida con la Fiorentina. Nervi tesi sul finale per questa esultanza del rossonero. Dopo due minuti di recupero le squadre vanno negli spogliatoi con il Milan avanti 1-0.

Inizia la ripresa e al 5' la compagine di Pioli trova il raddoppio: errore in fase di impostazione da parte di Dawidowicz, che regala palla a Okafor. L'attaccante svizzero entra in area e conclude, Montipo' respinge, il pallone arriva a Pulisic che porta vuota mette in rete. Al 13' cross di Centonze e colpo di testa di Noslin, sfera alta sopra la traversa. Al 19' il Verona accorcia le distanze: Pulisic stoppa male con il petto, Noslin ruba palla e colpisce di controbalzo dal limite dell'area, sfera in rete a fil di palo con Maignan che non può opporsi. Al 25' Giroud serve Leao che entra in area ma, a tu per tu con Montipò, calcia incredibilmente sul fondo. Al 34' il Milan chiude la gara: corner di Bennacer allontanato di testa da Coppola, la palla arriva a Chukwueze al limite dell'area che colpisce al volo e batte Montipò. A sei minuti dal termine Calabria conclude, ma l'estremo difensore gialloblù blocca. Al 46' Świderski prova il diagonale, ma Maignan si oppone con la gamba sinistra e respinge il tiro dell'attaccante polacco. Dopo cinque minuti di recupero termina la gara con la vittoria del Milan per 3-1. Un buon Verona, ma non basta per fermare la corsa del Milan. La squadra di Baroni rimane comunque in corsa per la salvezza, anche perché nelle zone basse, vince solo il Lecce.