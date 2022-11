Verona-Juventus, biglietti disponibili: tutte le informazioni per l'acquisto

L'Hellas Verona, tramite il proprio sito ufficiale, ha comunicato ai tifosi le informazioni relative ai biglietti per poter assistere alla prossima sfida casalinga di campionato contro la Juventus.

I tagliandi per il match, valido per la 14^ giornata della Serie A 2022/23 e in programma giovedì 10 novembre (ore 18.30) allo stadio 'Bentegodi', sono disponibili nei punti vendita Vivaticket e sul portale vivaticket.it dalle ore 15 di ieri, mercoledì 2 novembre, per i possessori della tessera di fidelizzazione 'Non vi lasceremo mai', mentre dalle ore 12 di oggi, giovedì 3 novembre, in vendita libera per tutti.

Di seguito una tabella riepilogativa dei prezzi, suddivisi per settore e in "Intero", "Ridotto" e "Under 14":