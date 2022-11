Hellas, difesa in emergenza con il Monza: squalificati Ceccherini, Hien e Dawidowicz

Emergenza in difesa per l'Hellas Verona in vista della prossima partita di campionato.

Il Giudice Sportivo della Lega Serie A, infatti, ha squalificato per una giornata effettiva di gara Pawel Dawidowicz - in seguito all'espulsione diretta rimediata nella gara contro la Roma - e Isak Hien e Federico Ceccherini per aver raggiunto il limite di ammonizioni (5).

Tutti e tre i calciatori gialloblù non potranno quindi prendere parte al prossimo incontro in programma domenica, 6 novembre (ore 15), all'U-Power Stadium contro il Monza, match valido per la 13^ giornata della Serie A TIM 2022/23.