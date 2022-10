Monza-Verona, informazioni per l'acquisto dei biglietti del Settore Ospiti

Come reso noto dall'Hellas Verona tramite il proprio sito ufficiale, il Monza ha comunicato le informazioni relative ai biglietti del Settore Ospiti per la prossima gara, valida per la 13^ giornata della Serie A TIM 2022/23, in programma domenica prossima, 6 novembre (ore 15) allo 'U-Power Stadium' di Monza.

Di seguito tutti i dettagli di prevendita, modalità di acquisto e prezzi dei tagliandi:

INIZIO PREVENDITA

La prevendita relativa al Settore Ospiti è già attiva e lo sarà fino alle ore 19 di sabato 5 novembre

DOVE ACQUISTARE

Online sul sito Vivaticket oppure nei punti vendita Vivaticket

PREZZO

20€

COME ARRIVARE

Il percorso consigliato dalla società AC Monza è quello da Agrate: uscendo dal casello di Agrate Brianza passare per Concorezzo e dirigersi verso Monza. L'U-Power Stadium si trova in via Tognini e l'ingresso per gli ospiti avviene da viale Stucchi

INFO PARCHEGGIO

Il parcheggio riservato al Settore Ospiti è in va Tognini, arrivando da Viale Stucchi. Il parcheggio è a pagamento ed è acquistabile insieme al biglietto per la partita sul portale Vivaticket ad un costo di 10€ per le auto e di 30€ per i bus

INFO UTILI

- Si informano i tifosi che l'accesso per il Settore Ospiti avviene dal Gate 9

- Le persone diversamente abili che desiderano assistere alla gara, possono richiedere un accredito seguendo la procedura descritta QUI. Si ricorda che i posti in questo settore sono limitati, la società AC Monza invita dunque i tifosi a richiedere l'accredito con anticipo. L'accesso al Settore Diversamente Abili avviene dal Gate 8