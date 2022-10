Hellas Verona - Roma 1-3 | Dawidowicz, gol ed espulsione: gli ospiti la ribaltano nel finale. Settima sconfitta di fila

Una gara amara, amarissima per il popolo gialloblu. Alla fine il verdetto è fin troppo pesante, almeno per quello che si è visto in campo: una Roma non entusiasmante, nonostante la superiorità numerica per più di un tempo, un Hellas battagliero che per poco non è riuscito a strappare un punto che avrebbe avuto il sapore della vittoria. Alla fine, ed è purtroppo questo ciò che conta ai fini della classifica, i gialloblu non raccolgono nulla e, soprattutto, allungano la disastrosa striscia negativa: sette sconfitte nelle ultime sette gare.

Nella prima frazione di gioco le cose parevano essersi messe bene per la formazione di casa. La dura legge del gol aveva trovato una sua ennesima conferma: Abraham al 18° di gioco si era mangiato la più proverbiale delle ghiotte occasioni da rete, giusto per essere sicuri replicando il tutto poco dopo con un colpo di testa ravvicinato. E così, manco a dirlo, a passare in vantaggio è stata la squadra di Bocchetti: schema da calcio d'angolo eseguito in modo magistrale al 26°, palla a Faraoni che dalla lunga distanza ha calciato verso la porta, trovando in area Dawidowicz che è stato lesto ed opportunista nel deviare la sfera in rete. Vantaggio gialloblu ed entusiasmo alle stelle sugli spalti.

Dopo un paio di fiammate dei padroni di casa è però giunta la doccia gelata. In una serata croce e delizia, protagonista questa volta in negativo è stato lo stesso Dawidowicz al minuto 34°, compiendo un'entrata tanto brutta quanto inutile su Zaniolo in mezzo al campo. L'arbitro è stato richiamato alla moviola in campo da parte del Var e non ha potuto far altro che espellere Dawidowicz, uscito senza protestare. Di qui è ovviamente iniziata una gara molto diversa ed assai più complicata per i gialloblu. A rendere le cose ancora più semplici per la Roma ci si è messo pure Tameze che, quando si era oramai nei minuti di recupero della prima frazione di gioco, ha regalato palla a Camara sulla propria trequarti, spianandogli la strada verso la porta. Il centrocampista della Roma ha servito Abraham in area defilato sulla sinistra, il quale tanto per cambiare ha centrato il palo, ma sulla respinta la palla è giunta sui piedi di Zaniolo che da due passi ha potuto insaccare senza esitazioni. Parità allo scadere del tempo e squadre negli spogliatoi.

Bocchetti per la ripresa del gioco ha inserito Lasagna e Hien per Kallon e Ceccherini (già ammonito). La Roma ha provato sin da subito ad alzare il baricentro, cercando di sfruttare la superiorità numerica. Tuttavia a lungo l'impressione è stata quella di una squadra imbrigliata in mezzo al campo ed incapace di creare vere e proprie occasioni da rete. Grande merito va dato sotto questo profilo all'organizzazione di gioco dimostrata dai padroni di casa. José Mourinho le ha provate tutte, inserendo El Shaarawy e Belotti tra gli altri, mantenendo lo stesso Abraham in campo per una Roma a trazione offensiva. Alla fine però il cambio decisivo si è rivelato soprattutto l'ingresso di una giovane promessa: Volpato.

Quando oramai i giochi parevano fatti, al minuto 87° è arrivato il raddoppio degli ospiti: Matic sulla sinistra si è bevuto in dribbling la stanca retroguardia gialloblu, servendo al limite dell'area proprio il giovane compagno entrato in campo da una ventina di minuti. Volpato ha quindi pescato dal cilindro un tiro al volo a incrociare col piede mancino che non ha lasciato scampo all'incolpevole Montipò. Rete di pregevolissima fattura che ha annichilito i tifosi scaligeri. Vi è stato spazio anche per una reazione d'orgoglio da parte dei padroni di casa dopo lo svantaggio, ma a porre fine al match ci ha pensato lo stesso Volpato, inventandosi un assist illuminante per El Shaarawy che, dopo aver letteralmente "saltato" Montipò, ha concluso a porta vuota per l'uno a tre finale.

Al di là dell'amarezza per la sconfitta, in casa gialloblu resta sicuramente una prova "eroica" sotto il profilo del carattere, ma anche più che sufficiente dal punto di vista dell'organizzazione di gioco vista in campo. C'è naturalmente il rammarico per non aver potuto giocare in parità numerica tutta la sfida, con il giustificato sospetto che, nel caso, il risultato avrebbe anche potuto essere molto diverso. Il dato di fatto è però che, nolens volens?, sia giunta la settima sconfitta consecutiva per l'Hellas, penultimo a pari punti, pochi (solo 5 in 12 gare), con la Cremonese ultimissima. La prossima occasione buona per rifarsi arriverà presto: appuntamento domenica 6 novembre, ore 15, sul campo del Monza.

La diretta della partita

Secondo tempo

90°+5 Finisce qui la partita. Non basta all'Hellas una partita ordinata ed eroica giocata in dieci contro undici dal 35° del primo tempo.

91° La chiude El Shaarawy, ancora su intuizione di Volpato che trova un assist perfetto mettendo il compagno davanti al portiere, splendido il dribbling su Montipò e poi conclusione semplice a rete con la porta sguarnita.

90° Saranno 5 i minuti di recupero.

87° Arriva la rete del raddoppio: segna Volpato, dopo una magia di Matic sulla sinistra che si beve in dribbling l'avversario e serve Volpato al limite dell'area che, con un tocca splendido, di sinistro al volo cerca e trova l'angolino basso alla sinistra dell'incolpevole Montipò.

86° Prova a piazzarla dal limite dell'area Pellegrini, ma la conclusione è troppo centrale e Montipò blocca senza affanni.

85° Esce Hongla nel Verona ed entra Sulemana.

83° Nella Roma esce Camara ed al suo posto entra Shomurodov.

82° Pellegrini su punizione calcia bene, ma Montipò si salva.

80° Ammonito Hien per un fallo su Pellegrini.

79° Proteste gialloblu per un contatto molto dubbio al limite dell'area tra Karsdorp e Lasagna. Il Var non può intervenire e per l'arbitro non c'è nulla.

77° Bocchetti inserisce Djuric al posto di Henry.

73° Gioco fermo dopo un contatto in area, Belotti perde sangue dal volto, a terra anche Faraoni.

71° Belotti ci prova da posizione estremamente defilata sulla destra, bravo però Montipò a non farsi sorprendere e deviare in corner.

70° Hongla ammonito per un fallo tattico su Camara.

67° Cambio anche nell'Hellas: dentro Magnani per Veloso.

65° Nella Roma entra anche Matic al posto di Mancini.

64° Ci prova Bellotti con un tiro in diagonale che però non impensierisce troppo Montipò.

56° Escono Zaniolo e Zalewski, dentro Belotti e Volpato nella Roma a trazione offensiva.

Nella Roma esce Cristante ed entra El Shaarawy.

Nel Verona fuori Kallon ed al suo posto Lasagna. Ceccherini, già ammonito, lascia invece il posto ad Hien.

45°Al via il secondo tempo.

Primo tempo

45° +3 Finisce qui la prima frazione di gioco.

45°+1 Errore sanguinoso di Tameze in mezzo al campo e la Roma trova il pari: Camara sottrae la sfera e si avventura in mezzo all'area, assist sulla sinistra per Abraham che calcia sul palo, ma sulla carambola la sfera arriva a Zaniolo che da due passi la butta dentro.

45° Saranno 3 i minuti di recupero nel primo tempo.

40° Alza il baricentro la Roma, forte della superiorità numerica. Per il momento nessun cambio nelle fila gialloblu.

35° Arriva inevitabile il cartellino rosso, Dawidowicz esce dal campo senza protestare.

34° Check del Var ora per un possibile cartellino rosso proprio per Dawidowicz autore di un fallaccio su Zaniolo. Arbitro chiamato a giudicare l'intervento al video.

ora per un possibile cartellino rosso proprio per autore di un fallaccio su Zaniolo. Arbitro chiamato a giudicare l'intervento al video. Il Var conferma, gol regolare e gialloblu in vantaggio.

26° Passa l'Hellas dopo uno schema "creativo" da calcio d'angolo: gran tiro dalla lunga distanza di Faraoni, ma deviazione decisiva a centro area di Dawidowicz che spiazza Rui Patricio. Palla in rete, ma check del Var in corso per un possibile off side.

23° Occasione Hellas: sugli sviluppi di una rimessa laterale la palla arriva a Veloso al limite dell'area, tiro però sbilenco e la sfera si spegne sul fondo.

22° Ammonito Cristante per un fallo su Veloso in mezzo al campo.

21° Ancora Roma: Abraham colpisce di testa a centro area e la palla esce di un soffio sul fondo.

20° Ammonito Ceccherini per fallo su Zaniolo.

18° Si mangia un gol clamoroso Abraham: Zaniolo illumina servendo Karsdorp che mette Abraham davanti al portiere. Ottimo il dribbling, ma sul più bello, a porta vuota, Abraham calcia e colpisce l'esterno del palo. Hellas graziato.

15° Gran botta da fuori area di Kallon, tiro pericolosamente deviato ma che Rui Patricio blocca senza titubanze.

10° Risponde la Roma: cross insidioso di Zaniolo dalla destra, ma la difesa gialloblu libera.

7° Occasione Hellas: Faraoni lotta su una palla sporca, subìsce forse un fallo in area ma l'arbitro lascia proseguire e la sfera arriva a Kallon che, dalla destra, mette al centro. Il pallone attraversa tutta l'area senza però che nessuno arrivi a concludere.

1° Calcio d'inizio, al via la sfida.

Le formazioni ufficiali

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Faraoni, Veloso, Hongla, Depaoli; Tameze, Kallon; Henry.

A disposizione: Chiesa, Berardi, Perilli, Doig, Hien, Lasagna, Djuric, Magnani, Terracciano, Praszelik, Cabal, Sulemana.

Allenatore: Salvatore Bocchetti.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Camara, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

A disposizione: Boer, Svilar, Matic, Belotti, Shomurodov, Vina, Celik, Kumbulla, Bove, Volpato, Tripi, Tahirovic, El Shaarawy.

Allenatore: José Mourinho.

ARBITRO: Juan Luca Sacchi (Sez. AIA di Macerata)