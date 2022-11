Drivalia è il nuovo "Sleeve-Jersey Sponsor" dell'Hellas Verona

L'Hellas Verona ha un nuovo Sleeve-Jersey Sponsor.

Come comunicato dallo stesso Club scaligero, è Drivalia a raccogliere il testimone di Leasys Rent, con l'inedito brand che rimarrà al fianco della squadra gialloblù fino al termine della stagione. La nuova società di noleggio e mobilità del Gruppo FCA Bank, presentata ufficialmente in occasione del Salone dell'Auto di Parigi, ha fatto il suo esordio sulle maniche delle maglie dei giocatori di mister Bocchetti proprio nell'ultima sfida al Bentegodi giocata contro la Roma.

Drivalia, nata con l’ambizione di diventare uno dei principali operatori del settore della mobilità sostenibile in Europa, si occuperà di mobilità a 360°, proponendo una gamma completa di soluzioni: dal car sharing elettrico agli innovativi abbonamenti all’auto, passando per il noleggio che copre tutte le durate. Oggi Drivalia è presente in sette Paesi europei (Italia, Francia, Regno Unito, Spagna, Portogallo, Grecia e Danimarca), e nel 2023 si estenderà in Germania, Paesi Bassi, Belgio, Svizzera e Polonia.