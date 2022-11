Hellas, l'incubo continua: con la Roma sono sette ko di fila. Bocchetti: «Il periodo negativo finirà»

La striscia si allunga e il morale si abbassa: l'Hellas incappa nella settima sconfitta consecutiva, cadendo con la Roma al Bentegodi ancora una volta sul finale di gara.

A incidere, prima in positivo e poi in negativo, la prestazione di Dawidowicz: il difensore polacco, schierato titolare, prima devia in rete la conclusione di Faraoni per il vantaggio gialloblù, ma poi la combina grossa lasciando i compagni in inferiorità numerica dal 35' del primo tempo. La sua espulsione diretta per fallaccio su Zaniolo, autore del gol del pareggio provvisorio allo scadere della prima frazione, ha pesato molto sul risultato finale: se la squadra di Bocchetti pareva potesse mantenere l'equilibrio fino alla fine, la mancanza di lucidità agli sgoccioli è stata determinante. Per troppo tempo in dieci uomini, gli scaligeri hanno retto il più possibile, capitolando solamente al termine sul tiro angolato del giovane Volpato, poi protagonista anche nell'assist fornito a El Shaarawy per l'1 a 3 definitivo.

Di seguito le principali dichiarazioni del tecnico napoletano al termine dell'incontro, riportate sul sito ufficiale del Club di via Olanda:

Mister, l'impressione è quella che la squadra 11 contro 11 se la sarebbe giocata fino alla fine... «Questa sera i ragazzi hanno dato tutto. Il risultato finale ci amareggia perché fare dei punti oggi ci avrebbe fatto comodo. Avremmo potuto fare meglio in alcuni episodi, ma anche questo fa parte del percorso di crescita. Cercheremo di analizzare gli errori, dobbiamo continuare a lavorare, ma il percorso intrapreso è quello giusto».

I segnali ci sono tutti, è una squadra che dà sempre il massimo e non lascia nulla al caso... «Noi lavoriamo sempre al massimo, analizziamo tutti gli aspetti e in settimana diamo sempre il massimo. Bisogna solo continuare su questa strada tutti insieme, a testa alta: solo così raggiungeremo il nostro obiettivo».

I tifosi fanno sempre sentire il loro sostegno... «Quando si dà tutto come hanno fatto i ragazzi anche questa sera c'è poco da recriminare. Senza dubbio c'è tanto rammarico per quanto dimostrato in campo questa sera, l'applauso dei tifosi alla fine ne è stato la dimostrazione. Dobbiamo continuare a lavorare duramente e intensamente: sono sicuro che solo così prima o poi questo periodo negativo finirà».

Visibilmente amareggiato anche Marco Davide Faraoni, rientrato a pieno regime dopo essere rimasto diverso tempo fuori dal campo per l'infortunio alla caviglia. Queste le parole dell'esterno, anch'esse riportate sul sito ufficiale della società scaligera:

Davide, che partita è stata dal tuo punto di vista? «Una gara particolare, gli episodi hanno portato la gara un pò dalla parte dei nostri avversari. Noi siamo rimasi in dieci, ma siamo stati bravi a restare compatti provando a far tirare la Roma in porta il meno possibile. Nel finale purtroppo è arrivata quella conclusione».

Il Verona meritava un altro risultato? «Secondo me sì, però se le partite vanno così è perché evidentemente manca ancora qualcosina. Non va data la colpa agli arbitri o alla sfortuna, perché così non risolviamo il problema. Dobbiamo concentrarci sui nostri difetti e migliorare».

Stai ritrovando il feeling col campo dopo l'infortunio? «Sì, giocare con i compagni con questa continuità ti fa ritrovare la confidenza col pallone e spero di continuare così in questo sento».

L'applauso del pubblico non è mancato anche questa sera... «Dobbiamo solo ringraziare questi tifosi, anche a Sassuolo erano tantissimo e ci hanno applaudito. Dobbiamo cercare di vincere, glielo dobbiamo».