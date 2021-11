Verona-Empoli, biglietti in vendita anche allo stadio Bentegodi. Esaurita la Curva Sud

Biglietti ancora disponibili per la sfida tra Verona ed Empoli.

Nella serata di ieri, domenica 21 novembre, l'Hellas ha informato tramite il proprio sito che la vendita dei tagliandi per la partita, valida per la 13^ giornata della Serie A 2021/22 e in programma al 'Bentegodi' alle 18.30, proseguirà anche nella giornata di oggi, lunedì 22 novembre, secondo le modalità riportate di seguito:

Punti vendita Vivaticket e online su hellasverona.vivaticket.it: fino alle ore 17.30

Biglietteria stadio Bentegodi: presso la biglietteria posta nel Park A, a partire dalle ore 16 e fino alle 19

In considerazione delle misure di distanziamento, per evitare lunghe code alle biglietterie, la società ha invitato i tifosi ad acquistare in sicurezza i biglietti tramite il portale ufficiale hellasverona.vivaticket.it o in alternativa nei punti vendita Vivaticket.

Il dato aggiornato alle ore 20 di ieri recitava 134 biglietti venduti del Settore Ospiti e 3900 tagliandi totali acquistati, a cui si vanno aggiunti 9280 abbonati gialloblù. Curva Sud esaurita.

I cancelli dello stadio apriranno alle ore 17. Il Club raccomanda di raggiungere l'impianto con congruo anticipo, al fine di evitare code e assembramenti in occasione dell'espletamento delle procedure di accesso.

Si ricorda inoltre che la normativa vigente impone l'obbligo di esibire la certificazione "Green Pass" riportante il QR-Code necessario per la verifica al momento dell'ingresso. I ragazzi con meno di 12 anni non sono tenuti ad esserne in possesso.