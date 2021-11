Hellas Verona - Empoli, le probabili formazioni | Dubbi Ilic e Lazovic per Tudor, Andreazzoli studia l'attacco

Un esame di maturità.

Così lo definisce Igor Tudor, tecnico dell'Hellas, che durante la sosta ha cercato di ritornare in campo in fretta e furia proprio per preparare al meglio la sfida contro l'Empoli. Colpito dal Covid, il condottiero croato è rimasto ai box poco più di una settimana, sostituito dal vice Bocchetti nello svolgimento degli allenamenti del gruppo. I Nazionali gialloblù sono rientrati senza particolari difficoltà fisiche, mentre Ilic e Lazovic hanno sfruttato i giorni di pausa per proseguire il percorso di recupero dai rispettivi infortuni. I due giocatori si sono allenati col resto della squadra negli ultimi giorni, ma il loro impiego nel posticipo rimane attualmente incerto. Sarà una gara che darà importanti indicazioni, utile per capire a che punto è arrivato il Verona nel proprio cammino di crescita in campionato.

I PRECEDENTI - L'ultima volta che l'Empoli ha giocato al Bentegodi contro l'Hellas ha portato via tre punti pesanti. Era la stagione 2015/16, quando gli azzurri di Marco Giampaolo vinsero a Verona grazie alla rete decisiva del difensore Costa. Quello rimane l'ultimo confronto tra le due società in terra veneta, che da allora non si sono più ritrovate nella stessa categoria. Il posticipo di lunedì sarà la partita numero 21 tra le due formazioni, con un bilancio di 9 successi scaligeri, 5 pareggi e 6 affermazioni toscane. Parlando delle sole gare giocate al Bentegodi, ovvero la metà esatta (10), si sono registrati 4 successi gialloblù, 3 pareggi e 3 vittorie degli ospiti.

QUI HELLAS VERONA - Quella contro la formazione toscana è una partita a cui tiene particolarmente Igor Tudor, un test importante per i gialloblù dopo le belle imprese centrate con le big della competizione. Da valutare, come detto, Ilic e Lazovic, con quest'ultimo che ha qualche chance in più di comparire tra gli undici titolari. Così il tecnico croato nella conferenza stampa dell'antivigilia: «L'Empoli rivelazione di questa Serie A? Hanno fatto molti punti fuori casa, e non credo sia frutto del caso. Hanno un allenatore bravo e con le idee chiare, che già in passato ha dimostrato di saper valorizzare le qualità delle squadre che ha diretto. L'Empoli verrà a fare la propria partita, ma noi ci faremo trovare pronti. Mi aspetto di vedere confermate sia le nostre qualità che l'ottimo approccio alle gare, fattori che ci hanno permesso di favorire un'importante crescita collettiva negli ultimi mesi. Dopo aver affrontato bene grandi squadre come Lazio, Juventus e Napoli è importante riuscire a dare il massimo anche in una sfida come quella di lunedì. La considero una gara che ci farà capire a che punto siamo arrivati nel nostro percorso di crescita. Insomma, un esame di maturità significativo. Che risposte mi aspetto dai prossimi match? Mi aspetto molto, perché credo di avere una rosa di calciatori forti a disposizione. Dobbiamo sempre dare il 100%, però, sia a livello fisico che mentale, ed affrontare tutte le sfide con la stessa concentrazione a prescindere dall'avversario. I ragazzi hanno assimilato questo concetto e mi aspetto di vederlo applicato in ogni gara. Punti importanti per la classifica? Non guardo la classifica né i punti, non mi soffermo mai su questi aspetti. Credo che ogni match sia una 'battaglia' a se stante, e che vada sempre preparata in settimana nel migliore dei modi, senza lesinare impegno, senza trascurare alcunché. Poi il risultato diventa una naturale conseguenza. Bisogna crescere prestazione dopo prestazione come squadra, imparando sempre qualcosa da ogni partita, anche dagli errori, per poi cercare di migliorare in quella successiva. Come sono rientrati i Nazionali? Bene, hanno fatto buoni risultati e recuperato al meglio in vista della sfida di lunedì. Siamo riusciti a lavorare tutti insieme negli ultimi giorni, sfruttando bene la sosta per recuperare alcuni giocatori. Bocchetti mi ha sostituito molto bene durante i giorni di mia assenza, durante i quali ero comunque in costante contatto con lo staff: la squadra ha lavorato bene. Ilic e Lazovic? Nelle ultime due sedute si sono allenati con il resto della squadra, ma decideremo nelle prossime ore se e come impiegarli contro l'Empoli. Caprari? Ha capacità importanti e dà tutto in ogni allenamento. Lo invito solo a non accontentarsi, perché ha qualità che gli possono permettere, a mio modo di vedere, di fare un ulteriore salto di qualità»?.

QUI EMPOLI - Il tecnico Andreazzoli ha elogiato l'Hellas, dicendo che gli piace e che ha una media punti da temere. Negli ultimi giorni ha cercato, anche attraverso le amichevoli disputate, di pensare alla soluzione di schieramento migliore per poterlo fronteggiare con efficacia. Marchizza, assente all'ultima partitella, ha preso parte agli allenamenti ed è regolarmente a disposizione per la gara del Bentegodi, anche se la sensazione è che ci possa essere un'occasione per Parisi dal primo minuto. Il dubbio più grande resta in zona offensiva: uno o due trequartisti? Il mister toscano ha provato perlopiù il 4-3-1-2, con quindi la possibilità che si orienti verso questo modulo. Davanti potrebbero andare i tre visti ieri nel primo tempo con il Prato, ovvero Bajrami dietro a Pinamonti e Cutrone, ma attenzione anche all'ex Henderson e Di Francesco. A centrocampo i tre sarebbero quelli del secondo tempo: Zurkowski, Ricci, Bandinelli. Dietro, detto di Parisi, l'unico sicuro del posto pare essere Stojanovic. I centrali difensivi sono tutti in ballottaggio, con favorita la coppia Tonelli-Viti.

ARBITRO - Matteo Gariglio di Pinerolo

Le probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Dawidowicz; Faraoni, Veloso, Tameze, Lazovic; Caprari, Barak; Simeone.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Viti, Parisi; Zurkowski, Ricci, Bandinelli; Henderson; Pinamonti, Di Francesco.