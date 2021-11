Verona-Empoli, Andreazzoli: «L'Hellas sa fare tante cose, gioca un calcio diverso che mi piace. Esame per noi? Lo sono tutte le partite»

Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, ha parlato in conferenza stampa del posticipo con l'Hellas di domani sera, lunedì 22 novembre, in programma alle 18.30 allo stadio Bentegodi.

Queste le principali dichiarazioni dell'allenatore toscano, riportate sul sito ufficiale del Club azzurro:

«Il Verona è una squadra che sa fare tante cose e sa farle tutte molto bene, sia sotto l'aspetto della corsa, che quello agonistico e dell'estetica. Fanno un calcio diverso, che personalmente mi piace molto perché dimostrano di esser molto produttivi che poi è l'essenza del calcio. Gara con tanti gol? In generale si segna tanto, lo abbiamo evidenziato anche in passato e anche le altre gare lo dimostrano. Non so se lo sarà anche domani, istintivamente direi di sì, si affrontano due squadre che puntano sempre ad ottenere il massimo, ma le gare che si pensano alla viglia non sempre poi si rivelano tali e vanno in una direzione opposta a quella che si era immaginato. Verona esame al momento giusto? Gli esami in Serie A ci sono sempre, non ce n'è uno più importante e alcuni meno. Gli esami sono esami, vanno affrontati e superati. Se è la partita giusta non lo so, ma di sicuro dovremmo fare molta attenzione, avere le idee chiare, essere tutti disponibili al sacrificio».