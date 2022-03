Sona, esonerato mister Damini

Il Sona, attraverso una breve nota, ha annunciato l'esonero di Filippo Damini, tecnico che era alla guida della Prima Squadra dalla scorsa stagione (2020/21).

Questa la decisione del Club del presidente Antonio Pradella, giunta dopo il periodo negativo attraversato dai rossoblù, culminato di recente anche nella scelta di silenzio stampa. L'ex allenatore del San Martino Speme paga un rendimento opposto in avvio di girone di ritorno rispetto a quello che aveva aperto il campionato: attualmente la formazione veronese si trova al quindicesimo posto del girone B di Serie D con 29 punti e in piena zona play-out.

Di seguito il comunicato diffuso dai canali ufficiali della società, che dovrebbe presto comunicare il nome del successore:

«ASD Sona Calcio comunica di aver sollevato Filippo Damini dall'incarico di capo allenatore della Prima Squadra. Il club rossoblù ringrazia mister Damini per il lavoro svolto fin qui con la conquista della salvezza nella prima storica annata (2020-2021) del club scaligero in Serie D, e gli augura le migliori soddisfazioni per il proseguo della sua carriera professionale».