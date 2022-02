Il Sona pesca dagli svincolati: ufficiale l'arrivo di Malberti

Il Sona pesca dagli svincolati, cercando di rinforzarsi ulteriormente per proseguire al meglio la lotta nel girone B di Serie D.

Dopo gli arrivi a inizio febbraio dei giovani Carnelos e Acampora, oltre a quello più recente di Di Tora, la società rossoblù ha ora dato il benvenuto ad un nuovo difensore. Attraverso un comunicato apparso sui canali ufficiali, il Club del presidente Pradella ha infatti annunciato di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del classe 1998 Andrea Malberti.

Malberti era rimasto senza squadra dopo le ultime esperienze con Albinoleffe e Vibonese nel campionato nazionale di Serie C. In precedenza aveva vestito anche le maglie delle giovanili di Novara (Under 19) e Milan (Under 19 e Under 17).