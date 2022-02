Sona, annunciato il silenzio stampa. Intanto è ufficiale Marcus Vinicius Soares de Brito

La società del Sona ha annunciato, tramite un comunicato, di essere entrata in silenzio stampa fino a data da destinarsi.

Al momento nessun tesserato, tra staff tecnico e giocatori, può dunque rilasciare dichiarazioni ad organi di stampa e media (quotidiani, testate online, radio o televisioni). La conclusione di tale misura - si legge sulla nota - verrà comunicata a tempo debito. Le comunicazioni del club, d'ora in poi, verranno perciò diramate in via esclusiva dall'ufficio stampa rossoblù.

Nel frattempo la proprietà del presidente Pradella ha reso noto di aver tesserato il calciatore Marcus Vinicius Soares de Brito, difensore centrale classe 2000 con doppio passaporto portoghese-brasiliano, al quale è stato augurato un caloroso benvenuto e una prosecuzione di stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra.