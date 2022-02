Sona, sconfitta nell'infrasettimanale: la Folgore Caratese cala il poker

Niente da fare per il Sona, sconfitto al "Casati" di Verano Brianza dalla Folgore Caratese.

Il match infrasettimanale, valido per la 23esima giornata del campionato di Serie D (girone B), ha visto i rossoblù cedere di fronte ai padroni di casa, non riuscendo a centrare il riscatto dopo la sconfitta interna con il Legnano (0-2).

Come riportato dall'Ufficio Stampa della società veronese, nella prima mezz'ora di gioco è il Sona a fare la partita, superiore in possesso palla e nella costruzione del gioco, ma priva di concretezza nel capitazzare. E così la Folgore, nella prima vera discesa, riesce a passare in vantaggio: al 27' Grbic riceve sulla sinistra e lascia partire un traversone che Di Stefano trasforma in gol con il suo sinistro. La squadra di Longo prende coraggio, raddoppiando in chiusura di primo tempo: è ancora Di Stefano a mettere il pallone alle spalle di Carnelos su suggerimento di Lo Faso. All'Intervallo è 2 a 0. La ripresa prosegue sulla falsariga di come si era conclusa la prima frazione, ovvero con la Folgore Caratese in pieno controllo della partita. Al 10', infatti, cala il tris: Grbic scend nuovamente sulla corsia di sinistra, servendo un preciso pallone a centro area che Cocuzza incorna in porta. In campo c'è una squadra sola, e il poker non tarda ad arrivare. Kone entra in area e incrocia con una "trivela" che termina nell'angolino più lontano. Nel proseguo della gara, a risultato già acquisito, c'è spazio per le girandole di cambi e per il gol della bandiera del Sona, che al 45' accorcia le distanze con il neo-entrato Valbusa. 4 a 1 il tabellino al triplice fischio.

Seconda sconfitta consecutiva per la squadra di mister Damini, che ora dovrà immediatamente resettare tutto e concentrarsi sulla prossima importante e delicata gara. Domenica, 20 febbraio, al "Comunale" arriverà infatti la Vis Nova Giussano, diretta rivale per la corsa salvezza.

Di seguito il tabellino dettagliato e gli highlights dell'incontro:

FOLGORE CARATESE - SONA 4-1 (2-0)

Reti: 27' e 44' pt Di Stefano (F), 10' st Cocuzza (F), 20' st Kone (F), 45' st Valbusa (S).

Folgore Caratese (4-2-3-1): Merelli; Kaziewicz, Gigli, Derosa (C), Grbic (17' st Repetto); Troiano, Romano (28' st Fognini); Kone (28' st Ciko), Di Stefano, Lo Faso (17' st Esposito); Cocuzza (30' st Gomez). A disposizione: Nocco, Alabiso, Caiazza, Felici. Allenatore: Longo Emilio.



Sona (4-1-2-1-2): Carnelos; Pavan, Gecchele (C), Barellini, Acampora (15' st Angelini); Toskic (6' st Ceccuzzi); Vaudagna, Marchesan (25' st Valtulini), Simeoni (25' st Valbusa); Di Nardo, Strianese (40' st Girma). A disposizione: Dal Bosco Carneiro, Alba, Di Monte, Murtas. Allenatore: Damini Filippo.



Arbitro: Filippo Colaninno di Nola

Assistenti: Marco Munitello di Gradisca d'Isonzo e Giacomo Ponti di Trieste.



Note: ammoniti Troiano, Romano (F), Ceccuzzi, Barellini (S).