Serie D, risultati e marcatori delle partite di 23^ e 27^ giornata di campionato

Come per Eccellenza e Promozione, procede anche il campionato di Serie D.

Nel girone B, è una sconfitta pesante per il Sona: il 3 a 1 subito in rimonta dalla Virtus Ciseranobergamo, dopo il vantaggio iniziale di Di Nardo, costa infatti la panchina a mister Damini. A indirizzare la sfida le firme di Sbardelloni (doppietta) e Nessi.

Nel girone C, cade in casa l'Ambrosiana per mano della Union Clodiense, alla quale basta il sigillo di Di Maira nel corso della ripresa (0-1). Frenata interna anche per il Caldiero, battuto dall'Arzignano dopo otto partite di spessore: a decidere la contesa il bis di Calì nel primo tempo, con vana rete su rigore da parte di Zerbato. Trasferta amara per il San Martino Speme, superato 1 a 0 sul campo del Dolomiti Bellunesi: è sufficiente la magia di Raimondi.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per 23^ e 27^ giornata di Serie D:

GIRONE B - 27^ giornata

Virtus Ciseranobergamo - Sona 3-1 | Di Nardo (S), Sbardelloni (C), Sbardelloni rig. (C), Nessi (C)

GIRONE C - 23^ giornata