Serie D, risultati e marcatori delle partite di 5^ e 6^ giornata di campionato

Come per Eccellenza e Promozione, procede anche il campionato di Serie D.

Il Caldiero festeggia nel derby col San Martino Speme. 3 a 0 rotondo per i ragazzi di mister Chiecchi, che sbloccano l'incontro verso il finale di primo tempo con il rigore realizzato da Zerbato. Nella ripresa la musica non cambia, e i termali allungano con Moscatelli e Peli. L'Ambrosiana, complice qualche assenza di troppo, cade 0 a 1 in casa con la formazione padovana del Campodarsego: agli ospiti basta la rete di Gentile. Discorso diverso per il Sona, che ottiene il primo successo in trasferta della stagione: la squadra di Damini realizza subito tre reti con Di Nardo (doppietta) e Simeoni, rischiando poi di subire una rimonta dopo le firme di Ballabio e Fall su penalty.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per 5^ e 6^ giornata di Serie D:

GIRONE B - 6^ giornata

Vis Nova Giussano - Sona 2-3 | Di Nardo (S), Di Nardo (S), Simeoni (S), Ballabio (VN), Fall rig. (VN)

GIRONE C - 5^ giornata