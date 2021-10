Serie D, risultati e marcatori delle partite di 4^ e 5^ giornata di campionato

Ko per il Caldiero, che deve arrendersi in rimonta sul campo del Levico. Il Sona si impone nel fortino di casa, battendo di misura la Folgore Caratese. Il derby tutto veronese tra San Martino e Ambrosiana se lo aggiudicano i rossoneri di mister Pugliese, che conquistano il primo successo stagionale

Come per Eccellenza e Promozione, procede anche il campionato di Serie D.

Per quanto riguarda le veronesi, il Sona vince ancora in casa, centrando il terzo successo stagionale. A farne le spese la Folgore Caratese, che viene affondata dal 2 a 1 finale: Barellini e Di Nardo a segno per i rossoblù, inutile il gol di Kouda per gli avversari. il Caldiero cade sul campo del Levico, subendo una rimonta che porta il tabellino definitivo sul 3 a 1 a sfavore. Sblocca il match Moscatelli, ma la doppietta di Sinani e la rete di Tronco ribaltano la sfida. Nel derby veronese tra San Martino Speme e Ambrosiana a spuntarla sono gli ospiti, che siglano il bis dello 0 a 2 con Manconi e Leggero, conquistando i primi tre punti del campionato.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per 4^ e 5^ giornata di Serie D:

GIRONE B - 5^ giornata

Sona - Folgore Caratese 2-1 | Barellini (S), Di Nardo (S), Kouda (FC)

GIRONE C - 4^ giornata