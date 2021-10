Promozione, risultati e marcatori delle partite della 5^ giornata di campionato

Dopo aver disputato gli incontri della quarta giornata e, per le squadre qualificate, i sedicesimi di Coppa nell'infrasettimanale, i dilettanti sono scesi in campo di nuovo in occasione del quinto turno di campionato.

Nel girone A di Promozione, composto da formazioni veronesi, continua l'ottimo momento dell'Oppeano, che centra la quinta vittoria consecutiva in gare ufficiali, la terza in campionato. Il tris, questa volta, viene rifilato ai danni dei padroni di casa del Lugagnano, che cadono 0 a 3 sotto i colpi stoccati da Manganotti, Badia e Diagne su rigore. Vittoria esterna anche per il Castelnuovo, che batte 1 a 3 l'Audace grazie alla doppietta di Bonfigli e alla firma di Oliboni; inutile la rete di Leoni sul finale. L'Isola Rizza Roverchiara espugna il campo del San Giovanni Lupatoto, sconfitto 0 a 2 dalla coppia El Qorichi-Pasquali. La Virtus si impone 2 a 1 tra le mure amiche sull'Aurora Cavalponica: a Schults risponde Sartori, ma il sigillo di Romano regala i tre punti ai rossoblù. Porte inviolate in Atletico Cerea e Cadidavid, mentre tra Albaronco e Povegliano termina 2 a 2: oltre all'autogol di Tieni, Centomo (doppietta) e Birlea su rigore compaiono nel tabellino dei marcatori. Pareggiano anche Nogara e Concordia, a segno con Cristanini e Junior nell'1 a 1 definitivo. Nel girone B l'Alba Borgo Roma perde di misura (1 a 0) nella trasferta di Tezze: ai locali basta Pieropan.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 5^ giornata di Promozione:

GIRONE A

Albaronco - Povegliano Veronese 2-2 | Centomo (A), Birlea rig. (P), Centomo (A), Tieni autogol (P)

Atletico Cerea - Cadidavid 0-0

Audace - Castelnuovo DG 1-3 | Bonfigli (C), Oliboni (C), Bonfigli (C), Leoni (A)

Lugagnano - Oppeano 0-3 | Manganotti (O), Badia (O), Diagne rig. (O)

Nogara - Concordia 1-1 | Cristanini (C), Junior (N)

San Giovanni Lupatoto - Isola Rizza Roverchiara 0-2 | El Qorichi (IRR), Pasquali (IRR)

Virtus - Aurora Cavalponica 2-1 | Schults (V), Sartori (AC), Romano (V)

GIRONE B