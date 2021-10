Eccellenza, risultati e marcatori delle partite della 5^ giornata di campionato

Dopo aver disputato gli incontri della quarta giornata e, per le squadre qualificate, gli ottavi di Coppa nell'infrasettimanale, i dilettanti sono scesi in campo di nuovo in occasione del quinto turno di campionato.

Le formazioni veronesi di Eccellenza si sono date di nuovo battaglia negli incontri in programma per il girone A. La macchina da gol del Vigasio non lascia scampo nemmeno al Team Santa Lucia Golosine: gli ospiti rifilano un poker con Inverardi, Pastorelli, Cazzago e Granoche; solamente negli ultimi minuti di gara arrivano le reti di Avesani L. e Nardi per il 2 a 4 finale. Il Villafranca continua nel suo roulino di successi, stavolta battendo di misura il Montecchio: nell'1 a 0 decisivo Tomè. Stesso risultato anche per il Colognola, che la spunta sullo Schio grazie al rigore di Maggio. Festeggia il Pescantina Settimo, che vince 2 a 1 col Valgatara: a Filippini risponde Cappelletti, ma Boni a poco meno di dieci dal termine regala i tre punti alla formazione di Orfei. Porte inviolate tra Belfiorese e Mozzecane, mentre pareggiano 1 a 1 Montorio e Garda (marcatori Fossaceca e Antolini). Tabellino analogo nella sfida fuori provincia tra Mestrino Rubano e Virtus Cornedo, a segno con U. Lovato e Fantin.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 5^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A