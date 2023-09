Serie D, risultati e marcatori della 2^ giornata di campionato

In parallelo a Promozione ed Eccellenza, è stato disputato il secondo turno di Serie D.

Per quanto riguarda le veronesi, nel girone B prima vittoria stagionale per il Caldiero, che nell'anticipo giocato allo stadio Berti si sblocca e batte 1 a 0 la Casatese con un gol dagli undici metri di Zerbato. Decisivo ai fini del risultato anche il rigore parato dal portiere gialloverde Kuqi. Dall'altra parte, beffa finale per la Clivense, che subisce la rete che la condanna alla sconfitta al 90'. Il rigore di Floriano prima, seguito da quello di Osorio poi, sembrano indirizzare la sfida in parità, ma sul finale arriva la doccia fredda per gli uomini di Allegretti: Alborghetti approfitta di un'incomprensione difensiva e si invola da solo contro Saccon, finalizzando il sigillo da tre punti (1-2).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 2^ giornata di Serie D:

GIRONE B