Serie D, risultati e marcatori della 1^ giornata di campionato

È ufficialmente iniziato il campionato di Serie D.

Per quanto riguarda le due squadre veronesi, inserite entrambe nel girone B, il Caldiero cade in Brianza contro la Folgore Caratese, vittoriosa per 2 a 1 grazie al doppio vantaggio iniziale firmato da Kyeremateng (su rigore) e Santambrogio, con il termale Fasan ad accorciare solo le distanze nei minuti di recupero; un punto invece per la Clivense, che all'esordio in categoria fa 2 a 2 in rimonta sul campo della Varesina. Padroni di casa due volte avanti con Guidetti e Manicone su rigore dopo neanche mezz'ora di gioco, dopodiché si registra una grande reazione degli uomini di mister Allegretti, che prima accorciano le distanze con Bragagnolo e poi nella ripresa, a dieci minuti dalla fine, raggiungono il pareggio con Tobanelli.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 1^ giornata di Serie D:

GIRONE B