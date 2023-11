Serie D, risultati e marcatori della 14^ giornata di campionato

Come per Eccellenza e Promozione, procede anche il campionato di Serie D.

Per quanto riguarda le veronesi, la Clivense continua la sua striscia positiva di risultati e batte in rimonta il Ponte San Pietro. Tolta la consueta rete subita dagli avversari, unica nota negativa del match, poi una prestazione in crescendo con il pareggio di Osorio e l'euro punizione di Danieli, alla sua terza rete consecutiva, consolidano il buon momento degli uomini di mister Allegretti. Finisce invece con una sconfitta di misura la prima storica volta del Caldiero al Garilli di Piacenza, con i padroni di casa si impongono per 2 a 1 al termine di 90 minuti all'insegna dell'equilibrio. Nel primo tempo vantaggio Piacenza con D'Agostino, nella ripresa Gobetti (poi espulso) fa esultare il nutrito settore ospiti con un colpo di testa sul secondo palo, ma il Piacenza si riporta in avanti con la conclusione da fuori area ancora di D'Agostino.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 14^ giornata di Serie D:

GIRONE B