Eccellenza, risultati e marcatori della 11^ giornata di campionato

Dopo aver disputato le gare della 10^ giornata, le squadre di Eccellenza sono scese di nuovo in campo in occasione dell'11^ turno di campionato.

Le formazioni veronesi si sono date di nuovo battaglia negli incontri in programma per il girone A. Il Vigasio rimane aggrappato alla vetta grazie al pareggio in rimonta arrivato sul finale di gara con il Longare Castegnero: dopo essere andati in svantaggio sul colpo di Faccio, i biancazzurri riagguantano infatti gli avversari allo scadere con Bounafaa (1-1). Scendendo in classifica, si prosegue con il limpido tris del Villafranca al Real Valpolicella (3-0), firmato Ballarini-Ciuffo-Fornari, mentre all'Ambrosiana basta il sigillo di Ruz per regalarsi i tre punti col Mozzecane (1-0). Il Montorio, infine, vince con la Virtus Cornedo grazie a una grande reazione nella ripresa dopo il gol del vantaggio ospite: Zocca, Moretti e Vesentini ribaltano la situazione, permettendo alla squadra di Cherobin di superare il momento no (3-1).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 11^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A