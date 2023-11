Eccellenza, risultati e marcatori della 10^ giornata di campionato

Dopo aver disputato le gare della nona giornata, le squadre di Eccellenza sono scese di nuovo in campo in occasione del decimo turno di campionato.

Le formazioni veronesi si sono date di nuovo battaglia negli incontri in programma per il girone A. Nell'anticipo del sabato, il Montorio capitola nella trasferta di Albignasego, a segno con un gol per tempo (2-0); in parallelo, sconfitta in trasferta anche per il Mozzecane, battuto invece con un poker dal Mestrino Rubano (4-2). Sorride invece l'Ambrosiana, che si aggiudica il "derby dell'Amarone", espugnando il campo del Real Valpolicella grazie al sigillo di Gurini (0-1). Successo fuori casa anche per il Vigasio, che batte l'Union Eurocassola grazie al tris calato da Righetti (doppietta) e Bounafaa, "sporcato" solamente dal timbro locale di Beggio (1-3). Termina infine a porte inviolate la sfida tra Camisano e Villafranca, che guadagnano un punto a testa (0-0).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 10^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A