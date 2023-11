Eccellenza, risultati e marcatori della 9^ giornata di campionato

Dopo aver disputato le gare dell'ottava giornata, le squadre di Eccellenza sono scese di nuovo in campo in occasione del nono turno di campionato.

Le formazioni veronesi si sono date di nuovo battaglia negli incontri in programma per il girone A. Il Vigasio agguanta la vetta grazie al poker rifilato alla Virtus Cornedo, a segno solamente con Busetto: per i biancazzurri, invece, la quaterna porta le firme di Landini, Manarin, Righetti e Forestan (4-1). Quinta vittoria consecutiva in campionato per il Villafranca, a cui basta solamente il sigillo di Ghirardi per superare l'Union Eurocassola (1-0). Stesso verdetto anche in Schio-Real Valpolicella (1-0), mentre finisce in parità in Montorio-Camisano (2-2) e Mozzecane-Porto Viro (1-1). L'Ambrosiana, infine, conquista i tre punti contro il Longare Castegnero grazie a Gurini, Chiappini e Leigh, con Rampazzo ad accorciare solamente le distanze per gli ospiti (3-1).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 9^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A