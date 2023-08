Serie D, calendari e abbinamenti di Coppa Italia

Il Dipartimento Interregionale, attraverso i propri canali ufficiali, ha reso noto il regolamento e il calendario della Coppa Italia Serie D 2023/2024.

La 23ª edizione prenderà il via alle ore 16 domenica 27 agosto con le 38 sfide a eliminazione diretta, per proseguire poi con il primo turno organizzato in gare uniche in programma domenica 3 settembre.

Al preliminare partecipano le 36 società neopromosse, le 7 retrocesse dalla Lega Pro, i 17 club vincenti i Play Out 2022/2023 e salve con un distacco superiore agli 8 punti, le 9 società classificate al termine della scorsa stagione al 12^ posto dei gironi a 18 sodalizi, al 14^ in quelli a 20 squadre, le 5 squadre ripescate, il Casarano con la peggiore classifica nella Coppa Disciplina, 1 società ad avvenuta definizione dell'organico. Al 1^ turno, composto da 64 gare a eliminazione diretta, partecipano le 38 società vincenti il preliminare e i 90 club aventi diritto.

Confermato il format delle gare uniche per tutti i turni della Coppa Italia fino alle semifinali. La finale potrà giocarsi come consuetudine in partita unica in campo neutro, ovvero con gara di andata e ritorno. In ogni caso saranno i rigori a decidere gli incontri che termineranno in parità alla fine dei tempi regolamentari, compresa la finale.

Di seguito il breve riepilogo, con la Clivense a partecipare al turno preliminare, mentre il Caldiero entrerà in gioco dal primo turno ancora da definire:

Abbinamenti Turno Preliminare - domenica 27 agosto - ore 16.00