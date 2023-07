La Clivense si affaccia alla Serie D: tra conferme e ultimi arrivi, è iniziato il raduno precampionato

Con le visite mediche di rito e i primi allenamenti di rodaggio, ha preso il via la nuova ambiziosa stagione della Clivense.

Dopo l'inizio del raduno pre-stagionale della squadra agli ordini del riconfermato mister Riccardo Allegretti e del suo staff, è già in programma la prima amichevole sabato, 29 luglio, alle ore 17. La Clivense scenderà in campo all'impianto di Bussolengo di via Molinara contro l'Arzignano Valchiampo, squadra militante nel campionato di Serie C.

Gli ultimi colpi in entrata, nel frattempo, rispondono ai nomi di Stefan Kladar, classe 1994 di origine bosniaca, difensore esperto con molte presenze a livello internazionale tra Bosnia, Germania, Islanda e Slovenia, e Andrea Peres, centrocampista classe 2003 cresciuto nella Primavera del Frosinone, giovane che andrà impreziosire la mediana biancoblù.

Oltre al capitolo new entries, la società del presidente Sergio Pellissier si è poi concentrata anche sui rinnovi: sono stati riconfermati Daniele Romano, Andrea Dall'Ara, Tommaso Polo, Simone Bragagnolo, Andrea Errichiello, Dario Venitucci, Federico Tobanelli e, per ultimi, Graham Momodu, Omar Cissè e Mario Cordioli.