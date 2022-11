Serie D, il Caldiero trionfa contro il Legnago nel derby veronese

Filiciotto segna direttamente su punizione, e il Caldiero si aggiudica così il derby veronese contro il Legnago.

Il vantaggio arriva già al 9': il centrocampista gialloverde, dalla lunghissima distanza, pesca un piazzato che si insacca alle spalle di Di Stasio, non perfettamente posizionato. La squadra biancazzurra reagisce al 12′: al termine dello slalom di Sambou, Kuqi si fa trovare pronto nella deviazione in angolo. I termali vanno invece vicinissimi al raddoppio al 18′: Manarin piazza il pallone sul palo lontano, stavolta Di Stasio è attento e prolunga la traiettoria a lato. Al 36′ l’ultimo squillo del primo tempo è di Rossi, che di testa incorna sopra la traversa.

Nella ripresa il Legnago prova a partire forte: errore in uscita della difesa del Caldiero, che consegna la palla a Van Ransbeek. Il centrocampista calcia quasi a botta sicura, Kuqi vola e salva il risultato. Gli animi si incominciano ad accendere a metà frazione, anche per via di un episodio contestato dai padroni di casa, che volevano una sanzione per Di Stasio per un tocco da palla con le mani fuori dalla propria area di rigore. A pagarne le spese è mister Cacciatore, espulso per proteste. Nei minuti successivi il Legnago tenta di costruire la tela per arrivare al pareggio, ma il Caldiero si difende bene e controlla con ordine. Il brivido arriva solo in pieno recupero: palla dentro l'area gialloverde con deviazione dell'attaccante ospite Cognini. La sfera sfiora il palo e si perde sul fondo.

Finisce così 1 a 0: il Caldiero si prende il derby contro il Legnago.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

CALDIERO TERME - LEGNAGO SALUS 1-0 (1-0)

Reti: 10′ pt Filiciotto (CT)

Caldiero Terme (3-4-1-2): Kuqi; Rossi (30′ st Baldini), Roverato, Braga; Cherubin (30′ st Baschirotto), Filiciotto, Cordioli (5′ st Pimazzoni), Baldani; Manarin (41′ st Marini); Battistini (35′ st Miloradovic), Zerbato.

A disp.: Bega, Cinel, Boldini, Boni, Orfeini. All. Fabrizio Cacciatore

Legnago Salus (4-3-1-2): Di Stasio; Zarrillo (27′ st M. Travaglini), Sbampato, Gasparetto, Mazzali; Bernardini (27′ st Zanetti), Casarotti, Baradji; Van Ransbeeck (38′ st Cognigni); Sambou, Rocco (45′ st Rodella).

A disp.: Fusco, Marcellusi, Ruggeri, Muteba, Noce. All. Massimo Donati

Arbitro: sig. Stabile (sez. di Padova)

Ammoniti: Donati (LS), Kuqi (CT), Pimazzoni (CT), Baga (CT), Di Stasio (LS)

Espulsi: Cacciatore (all. CT) per proteste