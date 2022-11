Serie D, il programma delle partite della 12^ giornata di campionato

Prosegue il campionato di Serie D.

Dopo aver disputato la 11^ giornata, per le squadre è il momento di scendere di nuovo in campo nel weekend.

Tra queste saranno quattro le formazioni veronesi che, dividendosi tra girone B e girone C, cercheranno di farsi valere in una categoria non di certo semplice. Dopo la tanto attesa vittoria, arrivata nella trasferta di Varese, nel girone B il Sona vuole ripetersi anche sul campo di casa, dove ospiterà la Casatese. Nel girone C, invece, sarà derby veronese: il Caldiero, che ha di recente salutato il direttore sportivo Giacomo Cordioli, proverà a rifarsi dopo la sconfitta con il Dolomiti Bellunesi contro un Legnago che è invece reduce dal successo in extremis conquistato col Mestre. Il Villafranca, battuto di misura dal Montebelluna, vuole subito riscattarsi nella sfida interna prevista con il Montecchio Maggiore.

Questo il riepilogo degli incontri e le relative designazioni arbitrali per la 12^ giornata:

GIRONE B

DOMENICA 20 NOVEMBRE, ore 14.30: Sona - Casatese (direttore di gara Federico Di Benedetto di Novi Ligure)

GIRONE C