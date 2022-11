Serie D, risultati e marcatori della 11^ giornata di campionato

Come per Eccellenza e Promozione, procede anche il campionato di Serie D.

Per quanto riguarda le squadre veronesi, nel girone B il Sona conquista a Varese una bella vittoria a rilanciare le proprie ambizioni salvezza: in vantaggio con Ekblom, i rossoblù vengono agguantati dal pareggio provvisorio di Cappai, ma il colpo di testa di Gecchele fissa il risultato sull'1 a 2 e regala così ai suoi i tanti attesi tre punti. Nel girone C vince di misura anche il Legnago, che batte il Mestre grazie ai sigillo di Rodella giunto al 91' (1-0). Perde invece il Caldiero, abbattuto dal colpo di Svidercoschi per il Dolomiti Bellunesi (0-1). Niente da fare anche per il Villafranca, che sul campo del Montebelluna incassa inizialmente il tris Butti-Longato-Abdulai, reagendo troppo tardi con le firme di Xeka e Marchetti (3-2).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 11^ giornata di Serie D:

GIRONE B

Varese - Sona 1-2 | Ekblom (S), Cappai (V), Gecchele (S)

GIRONE C