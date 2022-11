Serie D, risultati e marcatori della 12^ giornata di campionato

Come per Eccellenza e Promozione, procede anche il campionato di Serie D.

Per quanto riguarda le squadre veronesi, nel girone B tra Sona e Casatese finisce a porte inviolate (0-0), senza vincitori nè vinti. Nel girone C, il derby veronese se lo aggiudica il Caldiero, che si impone 1 a 0 sul Legnago grazie al sigillo di Filiciotto. Sconfitto invece il Villafranca, che cade in casa con il Montecchio Maggiore, avanti 0 a 2 con le reti di Strada e Gomes De Pina.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 12^ giornata di Serie D:

GIRONE B

Sona - Casatese 0-0

GIRONE C