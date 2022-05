Promozione, risultati e marcatori delle partite della 25^ giornata di campionato

Archiviati gli incontri della 24^ giornata, il campionato di Promozione è proseguito con il 25^ turno.

Nel girone A, composto da formazioni veronesi, a 180 minuti dalla fine è viva la lotta per il primo posto e la promozione in Eccellenza. La capolista Castelnuovo si impone sull'Aurora Cavalponica grazie alla doppietta di Rossi e al timbro di Bonfigli, con Sinigaglia autore dell'unico squillo ospite (3-1). La Virtus, avanti con la tripletta di Schults, si fa riagguantare dal Lugagnano, che va a segno con Mori, Menini e Zanoni (3-3); l'Oppeano continua il suo inseguimento al vertice, battendo 2 a 0 il Nogara con il bis firmato Coraini. Il Concordia rifila un poker al Povegliano sull'asse Scarsetto-Paiusco-Nicolis-Recchia (4-0), mentre l'Isola Rizza Roverchiara espugna il campo dell'Albaronco per 1 a 2: dopo il vantaggio di Thiaw e il pareggio per i locali di Bouih, Diagne Maktar regala i tre punti ai biancazzurri. Niente reti e porte inviolate in Atletico Cerea-Audace e Cadidavid-San Giovanni Lupatoto, entrambe terminate 0 a 0. Nel girone B, pareggia 1 a 1 l'Alba Borgo Roma con il Sitland Rivereel: a Basso ha risposto Savi.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 25^ giornata di Promozione:

GIRONE A

Albaronco - Isola Rizza Roverchiara 1-2 | Thiaw (IRR), Bouih (A), Diagne Maktar (IRR)

Atletico Cerea - Audace 0-0

Cadidavid - San Giovanni Lupatoto 0-0

Castelnuovo DG - Aurora Cavalponica 3-1 | Rossi (C), Rossi (C), Bonfigli (C), Sinigaglia (AC)

Concordia - Povegliano Veronese 4-0 | Scarsetto (C), Paiusco (C), Nicolis (C), Recchia (C)

Lugagnano - Virtus 3-3 | Schults (V), Schults (V), Schults (V), Mori (L), Menini (L), Zanoni (L)

Oppeano - Nogara 2-0 | Coraini (O), Coraini (O)

GIRONE B