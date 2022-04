Eccellenza, i verdetti finali del campionato

Con l'ultimo weekend, si sono concluse le gare del girone A del campionato di Eccellenza.

La 25^ giornata (considerando che la 26^ era stata disputata in anticipo) ha chiuso la stagione regolare delle squadre partecipanti, emanando i primi verdetti del calcio dilettantistico veronese. Il Villafranca, già aritmeticamente primo con un turno d'anticipo, ha terminato il proprio percorso vincente battendo la Belfiorese: la corazzata blaugrana di mister Corghi è ora attesa da un triangolare d'èlite per conquistare la promozione in Serie D, che verrà giocato da domenica 1° maggio con Giorgione e Portogruaro, le due squadre trionfatrici dei raggruppamenti B e C. Il Montecchio Maggiore, secondo in classifica, è reduce dal successo sul Mestrino Rubano, e si appresta a scendere in campo nel triangolare play-off per gli spareggi Nazionali: il primo match è previsto con lo United Borgoricco Campetra.

La vittoria in extremis dello Schio nello scontro diretto con il Mozzecane ha condannato i rossoblù alla retrocessione in Promozione, assieme al già annunciato fanalino di coda Team Santa Lucia Golosine. Lo Schio sfiderà dunque il Cologna Veneta (che ha perso col Vigasio) nei sangunosi play-out, che decideranno quale delle due formazioni rimarrà nella categoria e quale invece sarà costretta a salutarla.