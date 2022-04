Dilettanti, cambia l'orario di inizio delle gare

Con l'avvento del mese di maggio e l'aprirsi della bella stagione, è stato posticipato l'orario d'inizio delle partite dei dilettanti.

Da domenica 1° maggio le gare dei campionati regionali di Promozione, Prima e Seconda Categoria, oltre a quello provinciale di Terza, prenderanno infatti il via un'ora dopo rispetto alle consuete 15.30, ovvero alle 16.30. In Serie D, invece, l'orario rimarrà invariato alle ore 15 anche nel prossimo turno di domenica, per poi passare alle 16 nelle ultime due giornate di 8 e 15 maggio. Si ricorda che l'Eccellenza non è stata menzionata perché ha già concluso tutti gli incontri della stagione regolare, ma il cambiamento la riguarderà comunque nelle sfide di post-season per promozioni e retrocessioni.