Aurora Cavalponica, cambio allenatore per la salvezza: scelto Boseggia al posto dell'esonerato Dipaola

Mancano solo quattro giornate al termine del campionato di Promozione, ma l'Aurora Cavalponica è ancora in lotta per la salvezza: la società del presidente Stefano Bressan, decisa a conquistare a tutti i costi l'obiettivo prefissato, ha optato per il cambio allenatore nel momento più cruciale della stagione, quello del rush finale.

L'ormai precedente mister, Salvatore Dipaola, è stato infatti sollevato dall'incarico di guida tecnica della Prima Squadra, ruolo che è stato affidato ora al successore Loris Boseggia. Ex centrocampista classe 1975, da giocatore Boseggia ha calcato per anni i campi veronesi vestendo diverse maglie: Borgo Soave, Albaredo, la stessa Cavalponica, San Giovanni Ilarione, Belfiorese, Soave, Cologna Veneta e Sambonifacese. A lui è stato assegnato il compito di cercare di invertire in fretta il senso di marcia, visto che nelle ultime tre uscite la formazione gialloblù ha incassato tre pesanti sconfitte (contro Atletico Cerea, Oppeano e Lugagnano), segnando solo 3 gol ed incassandone ben 15. Nelle prossime partite servirà di certo qualcosa in più per riuscire ad uscire dalla zona calda della bassa classifica: l'esordio è previsto nella sfida casalinga col Cadidavid di domenica, 24 aprile; i successivi appuntamenti, invece, saranno con Castelnuovo, Concordia e Albaronco. Attualmente il tabellone recita quartultimo posto a 25 punti, in piena fascia play-out: si deciderà tutto in queste ultime gare.