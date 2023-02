Promozione, risultati e marcatori della 20^ giornata di campionato

Dopo aver disputato gli incontri della 19^ giornata, i dilettanti di Promozione sono scesi in campo di nuovo in occasione del 20^ turno di campionato.

Nel girone A, composto da tutte formazioni veronesi, è un super Oppeano quello che stende il San Giovanni Lupatoto: al 'Battistoni' finisce 1 a 5 per gli uomini di Corrent, che si impongono con la cinquina realizzata da Beghin, Cerani, Crivellaro, Pauletto ed El Qorichy. All'Audace basta il sigillo di Marcolini per battere il Lugagnano (1-0), all'Albaredoronco quello di Dall'Omo per espugnare il campo dell'Isola Rizza Roverchiara (0-1). Pareggi a porte inviolate in Pro Sambonifacese-Pedemonte e Virtus Atletico Cerea (entrambe 0-0), mentre il Mozzecane torna alla vittoria battendo 3 a 1 il Cadidavid: dopo il gol ospite di Mileto, la doppietta di Dos Santos Britos e l'acuto di Pernigotti regalano i tre punti ai padroni di casa.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 20^ giornata di Promozione:

GIRONE A