Promozione, risultati e marcatori della 18^ giornata di campionato

Dopo aver disputato gli incontri della 17^ giornata, i dilettanti di Promozione sono scesi in campo di nuovo in occasione del 18^ turno di campionato.

Nel girone A, composto da tutte formazioni veronesi, si incomincia con due pari a porte inviolate: Albaredoronco e Atletico Cerea, da una parte, e Audace e Team Santa Lucia Golosine, dall'altra, non si fanno male e si accontentano di un punto ciascuno (0-0). Tanti gol, invece, in altre due sfide: il Mozzecane rifila un poker al Cologna Veneta (0-4), l'Oppeano addirittura una cinquina in rimonta alla Pro Sambonifacese (1-5). Colpo esterno anche del Cadidavid, che si impone di misura a San Giovanni Lupatoto grazie al sigillo di Portillo (1-2), mentre al Lugagnano basta il timbro di Micheletti per conquistare tre punti sul campo dell'Isola Rizza Roverchiara (0-1). Chiude l'elenco di successi in trasferta il pareggio maturato tra Virtus e Pedemonte, match terminato 2 a 2: a segno Eller e Odogwu per i padroni di casa, Accordini e Guzman per gli ospiti.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 18^ giornata di Promozione:

GIRONE A