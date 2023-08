"Ed ovunque Hellas": il Verona presenta la nuova terza maglia

In occasione dell'evento organizzato allo Store, che ha visto la partecipazione di Cyril Ngonge e Riccardo Saponara, l'Hellas Verona ha svelato la nuova terza maglia di gioco targata Joma che i giocatori sfoggeranno durante stagione 2023/24. Un kit che vede un testimonial d'eccezione indossarlo a quarant'anni dalla sua unica stagione in gialloblù: l'indimenticabile campione scozzese Joe Jordan, oggi residente a Bristol, in Inghilterra.

La terza divisa è di colore bianco con dettagli blu: un omaggio e una citazione della terza maglia della stagione 1983/84, l'unica di Jordan al Verona e la prima che ha visto l'Hellas prendere parte alle competizioni europee, con la partecipazione e l'uscita da imbattuti al secondo turno della Coppa UEFA. Una stagione internazionale, che meritava di essere ricordata dal calciatore più internazionale di quella rosa, in un palcoscenico come quello del Regno Unito che ha da sempre forti legami col modo di vivere il calcio a Verona.

La creazione di questa maglia è frutto di un lungo processo di collaborazione tra il Club e Joma che, come risultato, ha riportato il bianco a tingere la terza maglia, anch'essa realizzata su tessuto riciclato. Lungo tutta la maglia, con tecnica embossed, è stata inserita in verticale e ripetuta più volte la scritta 1983/84, accompagnata dallo stemma dell'epoca, che proprio quell'anno fece per la prima volta la propria comparsa sulle maglie da gioco. Un altro anniversario, quello della comparsa del logo con i due mastini, che Joma ed Hellas Verona intendono celebrare a quarant'anni di distanza.