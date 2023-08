Hellas Verona, appuntamento allo Store per la presentazione del Third Kit

Il Verona, come accaduto in occasione della presentazione della prima maglia, torna nel cuore della città per svelare il Third Kit 2023/24 disegnato insieme a Joma.

L'appuntamento è fissato per domani, giovedì 3 agosto, all'Hellas Store Arena di via Cattaneo 2. Questa volta saranno Riccardo Saponara e Cyril Ngonge ad attendere tutti gli appassionati all'interno del negozio, che aprirà alle 19.30 proprio per svelare la nuova divisa.

I primi ad acquistarla riceveranno un voucher del valore di 10 euro spendibile immediatamente per l'acquisto di ulteriori prodotti ufficiali.