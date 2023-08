Nuovo arrivo in difesa per il Caldiero: è ufficiale il giovane Turano

Altro rinforzo in entrata per il Caldiero Terme, che attraverso una nota apparsa sul sito, ha comunicato di essersi assicurato le prestazioni sportive del difensore classe 2004 Luigi Turano.

Cresciuto nel settore giovanile della Ternana, Turano vanta un buon trascorso in Serie D con le maglie di Ambrosiana e Breno. Il terzino ha svolto l'intera preparazione con i colori gialloverdi, trovando minuti positivi anche nelle prime amichevoli.

«Ci tengo davvero a ringraziare il presidente e il direttore per la fiducia - ha commentato Turano -. Le sensazioni sono molto positive, l'organizzazione del Caldiero è di grande livello. Mi sto allenando con un gruppo serio e con grandi valori. Ho già lavorato con mister Soave a Breno, sono qui anche per lui. Non vedo l'ora inizi la stagione, vogliamo fare bene e prenderci le nostre soddisfazioni».