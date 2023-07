Caldiero, inizio luglio infuocato: raffica di colpi di mercato

Inizio mese ricco di novità di mercato per il Caldiero, che nel giro di pochi giorni ha ufficializzato una raffica di nuovi innesti a rinforzo della squadra.

Prima di tutto, il primo luglio è stato formalizzato il ritorno di Fabio Brutti nella veste di direttore sportivo. Nell'ultima annata legato ai colori dell'Hellas Verona, con un ruolo nei quadri tecnici del settore giovanile, Brutti è rientrato alla base per svolgere un lavoro in piena sinergia con il presidente Filippo Berti.

Passando alla rosa, tramite i propri canali la società termale ha annunciato l'arrivo dell'attaccante Rachid Arma, goleador con una carriera da oltre 130 gol nei professionisti. Dopo di lui, è giunta la talentuosa seconda punta classe 2000 Andrea Carlevaris, ex Virtus Verona, Cjarlins Muzane e Montebelluna, subito seguita dal centrocampista classe 1998 Marco Hoxha, capace in carriera di raccogliere due gettoni con la maglia dell'Under 21 dell'Albania. La serie di ingressi si è poi arricchita con l'attaccante esterno classe 1997 Billy Ofori Bitihene, nell'ultima stagione punto di forza del Calcio Desenzano, con il difensore classe 1997 Pietro Gecchele, già giocatore gialloverde per due anni e mezzo tra il dicembre 2017 e il maggio 2019, per concludere con il difensore classe 1998 Andrew Afful Amoh, reduce dall'esperienza in Serie D con la maglia del Villafranca.