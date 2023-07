Caldiero, preparazione al via con giovani innesti e tante riconferme

Ha ufficialmente preso il via la nuova stagione del Caldiero.

La società gialloverde del presidente Filippo Berti, la cui Prima squadra parteciperà per il suo quinto anno consecutivo al campionato di Serie D, sta continuando ad agire con intelligenza sul mercato per migliorare la rosa a disposizione del nuovo mister Cristian Soave. Oltre ai rinforzi già annunciati, il direttore sportivo Fabio Brutti ha di recente messo a segno altri cinque colpi, tutti ragazzi giovani e molto promettenti.

Andando con ordine, si tratta di Edoardo Furini, centrocampista classe 2004 cresciuto nel settore giovanile dell'Hellas Verona fino a giocare nella squadra Primavera gialloblù. Dopo di lui è stato aggregato il difensore pari età Nicolò Gobetti, anche lui ex giovanili dell'Hellas, che ha raccolto una manciata di presenze in Serie D con il Sona e nell'ultima stagione si è messo in luce con la maglia del San Giovanni Lupatoto. Fra i pali è arrivato invece il giovane portiere classe 2005 Paolo Budau, cresciuto nell'Intrepida e poi all'Hellas Verona fino alla formazione Under 18. Sempre per il reparto arretrato è stato ingaggiato il difensore classe 2005 Leonardo Personi, altro prodotto del vivaio dell'Hellas Verona. Infine, per l'attacco è giunto il classe 2005 Alexander Eke, ragazzo che ha fatto parte del settore giovanile dell'Hellas fino agli Under 18, e che già nella scorsa stagione è stato aggregato alla compagine termale.

Oltre agli acquisti ci sono state però anche delle importanti riconferme. Sono quelle dei due portieri classe 2003, Lorenzo Aldegheri e Orgito Kuqi, dei tre difensori, il classe 2000 Nicolò Baldani, il 2004 Luigi Mettifogo e il centrale difensivo del 1996 Jacopo Rossi, ma anche dei centrocampisti Alessandro Cherubin (1999) e Alberto Filiciotto (1992) e degli attaccanti Elia Mastella (2005), Thomas Orfeini (2004) e del bomber classe 1991 Lorenzo Zerbato.