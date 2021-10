Milan, infortuni a catena. Contro il Verona una squadra da ridisegnare

Il Milan non ha pace con gli infortuni.

Come analizzato da La Gazzetta dello Sport, in questo avvio di campionato la squadra rossonera ha dovuto fare i conti con ben tredici indisponibili, accumulati da fine agosto ad oggi. Con l'operazione di Maignan e la positività di Theo Hernandez, per la prossima sfida contro l'Hellas Pioli avrà perciò da ridisegnare completamente lo schieramento titolare.

Una novità dell'ultima ora è data dal rientro in gruppo di Ibrahimovic, che continua a sperare di esserci per la gara di sabato, 16 ottobre, alle ore 20.45. Lo svedese è tornato a lavorare con i compagni per la prima volta dopo il problema al tendine d'Achille: aumentano le chance di vederlo tra i convocati per la gara col Verona, ma tanto dipenderà dalle sue sensazioni. Allenamento standard anche per Krunic e Calabria, mentre restano out Messias, Florenzi, Bakayoko e Plizzari.

Di seguito una tabella riepilogativa degli infortuni del Milan in questo inizio di stagione, con evidenziati i giocatori tuttora indisponibili: