Milan-Verona, informazioni per l'acquisto dei biglietti del Settore Ospiti

Sono state divulgate le comunicazioni relative a modalità e costi dei tagliandi per la prossima sfida dell'Hellas, in programma sabato 16 ottobre, ore 20.45, allo stadio Meazza di Milano. Prevendita già attiva, posti disponibili a quattordici euro

Come reso noto dall'Hellas Verona tramite il proprio sito ufficiale, il Milan ha comunicato le informazioni relative ai biglietti del Settore Ospiti (Terzo Verde - Away Fans) per la prossima gara, valida per l'8^ giornata della Serie A TIM 2021/22, in programma sabato 16 ottobre (ore 20.45) allo stadio Meazza di Milano.

Di seguito tutti i dettagli di prevendita, modalità di acquisto e prezzi dei tagliandi:

INIZIO PREVENDITA

La prevendita, relativa Settore Ospiti (Terzo Verde - Away Fans), è già attiva

DOVE ACQUISTARE

Online: acmilan.com oppure vivaticket.com

PREZZI

14€ + diritti di prevendita