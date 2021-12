Legnago, colpo in trasferta: a Gorgonzola il ritorno alla vittoria

Il Legnago torna alla vittoria.

Colpo in trasferta per i biancazzurri, che a Gorgonzola (dove avevano conquistato il suo primo successo stagione) battono l'AlbinoLeffe in rimonta. Un risultato di cui la squadra di Colella aveva assoluto bisogno, sia per la classifica che per il morale.

Come riportato sul sito ufficiale del Club veronese, sono proprio gli ospiti a partire forte, rendendosi pericolosi due volte con un cross insidioso di Pitzalis e con un contropiede non finalizzato da Buric. Lo stesso attaccante, a metà tempo, approfitta di un mezzo pasticcio difensivo degli avversari, centrando il palo da posizione defilata. Sul rimbalzo, la palla danza pericolosamente nei pressi della linea di porta dell’AlbinoLeffe, lasciando il dubbio che sia entrata o meno. Al 31', da uno schema mal riuscito su punizione del Legnago, i padroni di casa ribaltano l’azione e trovano il gol con Tomaselli, di fatto al primo tiro in porta della gara. La reazione non tarda ad arrivare e, dopo alcuni tentativi mancati (e una traversa colpita da Petrungaro), i biancazzurri pareggiano i conti con il colpo di testa di Juanito Gomez, che consente di andare negli spogliatoi sull'1 a 1. Al rientro in campo è ancora il Legnago ad avere il piglio migliore e all'11' Contini, entrato da nemmeno due minuti, trova la rete del sorpasso su assist di Buric. La formazione di Colella poco dopo sfiora la terza rete con Buric, che calcia alto su invito di Juanito Gomez. Le due squadre lottano e combattono fino al 95', ma il risultato non cambia: finisce 1 a 2 per la compagine ospite.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

ALBINOLEFFE - LEGNAGO SALUS 1-2 (1-1)

Reti: 31′ pt Tomaselli (A), 43′ pt Juanito (LS); 11′ st Contini (LS)

AlbinoLeffe (4-3-3): Rossi; Gusu, De Felice (32′ st Ntube), Marchetti, Michelotti; Poletti (32′ st Doumbia), Giorgione, Tomaselli (29′ st Zoma); Petrungaro (22′ st Martignago), Galeandro, Ravasio (1′ st Cori). A disp.: Facchetti, Muzio, Concas. All. Michele Marcolini

Legnago Salus (4-3-2-1): Enzo; Ricciardi, Gasparetto, Bondioli, Pitzalis (34′ st Stefanelli); Giacobbe (34′ st Zanetti), Salvi, Yabre; Sgarbi (9′ st Contini), Buric (22′ st Antonelli); Juanito. A disp.: Corvi, Gasparini, Rossi, Ambrosini, Lazarevic, Milani, Muteba, Olivieri. All. Armando Perna (Giovanni Colella squalificato)

Arbitro: sig. Taricone (sez. di Perugia)

Ammoniti: Pitzalis (LS), Gasparetto (LS), Contini (LS), Giacobbe (LS), Cori (A)