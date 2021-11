Legnago, non la serata che si sperava: la Triestina si aggiudica il posticipo

Non la serata che si auspicava, in casa Legnago.

La diretta tv nazionale in chiaro su RAI Sport e la presenza, in tribuna, del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, oltre a quella del personale medico e ospedaliero dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, rappresentavano la potenziale cornice perfetta per una partita da ricordare. Ma, sfortunatamente per la formazione veronese, contro la Triestina non è andata così.

Come riportato sul sito ufficiale del Club biancazzurro, sono bastati sei minuti agli ospiti per andare in vantaggio: Crimi fa partire un tiro potente, respinto da Enzo. Sul pallone, però, il più lesto di tutti è Galazzi, che si fionda sulla sfera e calcia a rete per lo 0 a 1. Gli uomini di Colella soffrono il colpo a freddo, ma al quarto d'ora tornano a girare a pieno regime, creando il primo pericolo con Contini. Al 20' arriva l'occasione più nitida del primo tempo per il Legnago: Sgarbi si invola in contropiede verso la porta avversaria e arriva a tu per tu con il portiere avversario, bravo e freddo nel respingerne la conclusione.

Nella ripresa gli ospiti partono forte, e al 4′ Giorico si libera al tiro, ben respinto da Enzo. Al quarto d'ora, ghiotta chance per il Legnago: sulla punizione dal limite del neo entrato Buric, Offredi tocca il pallone quel tanto che basta per alzarlo sopra la traversa. All'incirca alla mezz'ora, un pasticcio sul centrosinistra favorisce Litteri in area, dove Enzo prova l'uscita disperata, ma l'attaccante alabardato riesce ad anticiparlo e insacca per il raddoppio per la Triestina. A questo punto i friulani tornano a gestire fino al triplice fischio, che fissa sull'1 a 2 il risultato finale.

Di seguito il tabellino dettagliato e gli highlights dell'incontro:

LEGNAGO-TRIESTINA 0-2 (0-1)

Reti: 6′ pt Galazzi (T); 30′ st Litteri (T)

Legnago Salus (4-3-2-1): Enzo; Ricciardi (36′ st Ambrosini), Gasparetto, Stefanelli, Rossi; Giacobbe (36′ st Zanetti), Yabre, Laurenti; Sgarbi (36′ st Antonelli), Contini (14′ st Buric); Juanito.

A disp.: Corvi, Gasparini, Bondioli, Milani, Salvi, Pitzalis, Olivieri. All. Giovanni Colella

Triestina (4-3-1-2): Offredi; Rapisarda (81′ Natalucci), Capela, Volta, Lopez; Crimi, Giorico, Galazzi,;Iotti; Gomez, Trotta (70′ Litteri).

A disp.: Groaz, Giannò, De Luca, Sarno, Paulinho, Brey, Procaccio, Baldi, Giorno. All. Cristian Bucchi

Arbitro: sig. Zamagna (sez. di Cesena)

Ammoniti: Ricciardi (LS), Rossi (LS), Giacobbe (LS), Juanito (LS), Laurenti (LS), Iotti (T), Crimi (T), Volta (T)