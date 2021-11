Legnago, Gomez illumina e Sgarbi colpisce: colpo biancazzurro con la Pro Vercelli

Vittoria bella e importante per il Legnago, che espugna lo stadio "Piola" dei blasonati padroni di casa della Pro Vercelli.

Prova solida quella dei biancazzurri di mister Colella, descritta come una delle migliori della stagione.

Come riportato sul sito ufficiale del Club, al Legnago bastano due minuti per rendersi pericoloso, con Sgarbi che, innescato da Laurenti, non trova lo specchio della porta avversaria. I padroni di casa si vedono al 17′ quando Emmanuello, con una botta da fuori area, impegna Enzo che vola a deviare in corner, su cui Vitale, di testa, spedisce fuori. Alla mezz'ora, invece, con un mezzo miracolo Yabre riesce a togliere la palla dai piedi di un avversario, poco prima della battuta a rete. Sugli sviluppi di un corner, Juanito Gomez centra poi la traversa, dopodiché sulla palla si lancia Gasparetto che calcia in porta, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Al 39' altra botta da fuori area e altro volo di Enzo, che salva il risultato, mandando le squadre negli spogliatoi sullo 0 a 0.

Nella ripresa, al Legnago basta poco per andare in vantaggio. Al 7', su palla rubata, Juanito Gomez lancia sulla corsa Sgarbi, che brucia due avversari e arriva da solo davanti al portiere avversario, trafiggendolo con freddezza. Poco dopo, la Pro Vercelli si lancia in avanti per trovare il pari, e al 21' è Gasparetto di testa sulla linea di porta a negarglielo. Sessanta secondi dopo, Sgarbi si infila in area e viene atterrato, ma l'arbitro preferisce lasciar correre. Al 28' Juanito sigla il 2 a 0, annullato per un fuorigioco molto dubbio. Passano altri due minuti, e stavolta tocca a Ricciardi sfiorare il raddoppio, con un tiro deviato in angolo. Al 43', Ricciardi viene atterrato al limite dell'area, con il direttore di gara concede punizione e ammonisce l'autore del fallo, Cristini, che essendo al secondo giallo viene espulso. Anche l'ultima azione pericolosa è del Legnago quando, in pieno recupero, Contini centra un palo.

Di seguito il tabellino dettagliato e gli highlights dell'incontro:

PRO VERCELLI - LEGNAGO 0-1 (0-0)

Rete: 7′ st Sgarbi (LS)

Pro Vercelli (3-4-3): Valentini (19′ pt Tintori); Cristini, Masi, Macchioni; Bruzzaniti (15′ st Rizzo), Awua (23′ st Silenzi), Emmanuello, Gatto (23′ st Clemente); Della Morte, Comi, Vitale (15′ st Bunino).

A disp.: Carosso, Auriletto, Sangiorgi, Louati, Crialese, Erradi, Secondo. All. Giuseppe Scienza

Legnago Salus (4-3-2-1): Enzo; Ricciardi, Gasparetto, Stefanelli, Rossi (38′ st Ambrosini); Giacobbe (35′ st Salvi), Yabre, Laurenti (15′ st Antonelli); Ciccone, Sgarbi (35′ st Contini); Juanito (35′ st Buric).

A disp.: Corvi, Gasparini, Bondioli, Milani, Zanetti, Olivieri. All. Giovanni Colella

Arbitro: sig. Burlando (sez. di Genova)

Ammoniti: Gasparetto (LS), Masi (PV), Cristini (PV)

Espulsi: 43′ st Cristini (PV) per somma di ammonizioni