Hellas Verona Women, la vittoria con il San Marino vale l'accesso agli ottavi di Coppa Italia

Si è conclusa 0-1 San Marino Academy-Hellas Verona Women, sfida valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia Femminile 2023/24.

Venendo alla cronaca, è un primo tempo a senso unico quello dello stadio di 'Acquaviva' di San Marino, in cui il Verona colleziona occasioni per andare in rete. Al 5' di gioco la prima chance capita sui piedi dell'esordiente Zanni, che dai 25 metri calcia potente e colpisce il palo. Un minuto più tardi ancora Hellas pericoloso, questa volta con Peretti, che serve nello spazio Rognoni: la numero 23 ci prova con il sinistro, ma la sua conclusione termina di poco sul fondo. Al 17', invece, è proprio la numero 10 ad andare vicina al vantaggio: Pasini entra in area e crossa verso il centro dove trova Peretti ci prova di prima, ma il suo tentativo finisce a centimetri dal primo palo. Al 41' arriva il meritato vantaggio: Peretti lancia in verticale Rognoni, che a tu per tu con Siejka non sbaglia e porta in vantaggio il Verona. L'unico squillo del primo tempo delle padrone di casa arriva al 44', quando lanciata in contropiede Menin anticipa l'uscita di Shore con un pallonetto e colpisce la traversa.

Nella ripresa il San Marino cerca di imporre il proprio gioco e attacca con più convinzione. Al 65' Barbieri va infatti al tiro da distanza ravvicinata, ma Shore è brava a sventare il pericolo con un ottimo intervento in tuffo. Nella seconda parte del secondo tempo l'Academy prova a imbastire delle azioni pericolose alla ricerca del gol del pareggio, ma l'Hellas si difende con ordine e mantiene il vantaggio fino al triplice fischio, conquistandosi così l'accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia, match in cui le gialloblù affronteranno il Milan.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

SAN MARINO ACADEMY - HELLAS VERONA WOMEN 0-1

SAN MARINO ACADEMY (4-3-3): Siejka; Montalti, Manzetti, Gardel, Prinzivalli (dal 79' Ladu); Bertolotti (dal 69' Puglisi), Brambilla (dall'85' Pirini), Giuliani; Tamburini, Barbieri, Menin (dal 79' Bonnin)

A disposizione: Limardi, Modesti, Mariotti, Buonamassa, Carlini

Allenatore: Massimo Ricci

HELLAS VERONA WOMEN (4-3-3): Shore; Capucci, Meneghini, Ledri, Bursi; Zanni, Mancuso (dal 70' Mariani), Lotti; Pasini (dal 70' Dallagiacoma), Peretti, Rognoni

A disposizione: Mazza, Sardu, Datres, Requirez, Bison, Kiamou, Corsi

Allenatore: Matteo Pachera

Arbitro: Kristian Ubaldi (Sez. AIA di Fermo)

Assistenti: Matteo Bertelli (Sez. AIA di Firenze), Simone Pellegrini (Sez. AIA di Prato)

NOTE. Ammonita: Pasini.